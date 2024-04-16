هل تواجه مشكلة في نسيان موقع ركن مركبتك؟ .. اتبع هذه الطريقة من خلال هاتفك

MENAFN - Al Wakeel News)سبق لنا جميعًا أن ركنّا السيارة في أحد الشوارع أو في مصفًى انتظار ضخم، ثم واجهنا صعوبة في تذكر مكانها بعد عدة ساعات.



ولكن ليس عليك أن تتجول في المكان محاولًا تذكر أين ركنتها، لأنك بسهولة قد تستخدم خرائط غوغل وتحفظ مكان السيارة لتعود إليها بعد ذلك في أي وقت.



هناك احتمال لا بأس به أنك تستخدم خرائط غوغل فعلاً أثناء القيادة والذهاب إلى أماكن لا تعرفها، لكنك قد لا تعرف بوجود هذه الميزة المهمة والمفيدة داخل التطبيق.



كيف تحفظ مكان سيارتك؟

بمجرد أن تصل إلى وجهتك، وتركن السيارة، افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتف آيفون أو أندرويد، ثم اضغط على أيقونة النقطة الزرقاء الخاصة بالموقع، واختر منها "حفظ مكان الركن" (Save parking). وسيُحفظ مكان ركن سيارتك في تطبيق خرائط غوغل حتى تحذفه بنفسك.



وبعد الانتهاء من مشوارك، وبدء رحلة العودة إلى السيارة، ستحتاج إلى إعادة فتح التطبيق على هاتفك والبحث على الخريطة عن أيقونة رمادية صغيرة مكتوب بجانبها "لقد ركنت سيارتك هنا". بمجرد العثور على المكان المحدد، يمكنك السير نحوه، أو الضغط على الأيقونة واختيار "الاتجاهات" لاستخدام نظام الملاحة في التطبيق لتحصل على الاتجاهات خطوة بخطوة نحو سيارتك مباشرة.

الجزيرة