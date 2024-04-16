قناة إسرائيلية: دول تضغط على إسرائيل ليكون ردها مدروسا

قناة إسرائيلية: دول تضغط على إسرائيل ليكون ردها مدروسا
التاريخ
4/16/2024 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان الولايات المتحدة ودول أخرى تضغط على إسرائيل ليكون ردها مدروسا ومحدودا أو ألا ترد أبدا.
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