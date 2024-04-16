قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان
التاريخ
4/16/2024 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان.
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