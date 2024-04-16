إصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي :" ان مسيرتان مفخختان عبرتا الأراضي اللبنانية باتجاهنا وانفجرتا في بيت هيلل والحادث قيد التحقيق" .



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

