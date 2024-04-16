إصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان على بيت هيلل قرب كريات شمونة.
وقال الجيش الإسرائيلي :" ان مسيرتان مفخختان عبرتا الأراضي اللبنانية باتجاهنا وانفجرتا في بيت هيلل والحادث قيد التحقيق" .
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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