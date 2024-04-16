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الزمالك يقهر الأهلي في قمة مصرية مثيرة

4/16/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب جاره وغريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للزمالك بحلول الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي بتسديدة مركزة في الدقيقة 73.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد الجزيري ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه قبل أربع دقائق من نهاية اللقاء.
وبهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

ملاعب

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