مسيرات إسرائيلية تقصف منازل فلسطينيين وسط غزة

مسيرات إسرائيلية تقصف منازل فلسطينيين وسط غزة
التاريخ
4/16/2024 8:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن مسيرات إسرائيلية قصفت منازل فلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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