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عمر السومة يزف خبرا سارا لعشاق منتخب سوريا

4/16/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النجم السوري عمر السومة، رسالة اعتذار إلى الجماهير السورية ومدرب منتخب "نسور قاسيون" الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك تمهيدا على ما يبدو لعودته إلى حمل قميص المنتخب السوري مجددا.
وكان السومة المحترف في صفوف نادي العربي القطري، فاجأ الشارع الرياضي السوري
باعتزاله اللعب دوليا مع "نسور قاسيون" قبل انطلاق بطولة كأس آسيا مطلع هذا العام في قطر، وذلك بعدما قرر المدير الفني هيكتور كوبر استبعاده من القائمة.
ولكن السومة عاد بعدها وتقدم باعتذار، وتراجع عن إعلان الاعتزال الدولي قبل أن يبدي اليوم الاثنين استعداده لحمل قميص منتخب سوريا مجددا في حال استدعائه.
وقال السومة عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام": "بداية أتوجه إلى جماهيرنا الغالية بكل الحب والتقدير.. انطلاقا من حبي لوطني، أتشرف دوما كأي لاعب كرة قدم، بتمثيل منتخب بلدي.. وعندما يكون منتخب الوطن هو المُراد، أكون أنا حيث أراد، وما جرى في الفترة الماضية كان صعبا".
وأضاف: "سأظل محترما للرؤية الفنية للمدرب كوبر، وكذلك أثمن الدور البارز لاتحاد كرة القدم، لسعيه الدؤوب لخلق منتخب يعطي صورة ناصعة عن كرتنا.. لقد تم تأويل كلام لي في سياقات إعلامية بغير ما أقصده، وربما كان ذلك بغير قصد، وأعتذر عن كل كلام قيل بلغة انفعالية".
وتابع: "أؤكد أنني في خدمة منتخب بلدي في حالة تم استدعائي.. وأمام نداء الوطن كل الأمور ترجع للصف الخلفي".
وأكمل السومة: "يبقى حبي لبلدي ومنتخبه أكبر من أي شيء.. وسأظل في خدمة ذلك ما حييت.. والشكر موصول لمن ذلل السبيل لهذا العَود الحميد، وأخص السيد عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق المستشار القانوني الدكتور فراس علي المصطفى".

ملاعب

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