Thursday, 18 April 2024 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رد فعل صلاح بعد سقوط ليفربول المفاجئ أمام كريستال بالاس

4/16/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدا النجم المصري محمد صلاح متأثرا بعد خسارة فريقه ليفربول المفاجئة والقاسية على أرض ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسقط ليفربول أمام كريستال بالاس بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويتراجع للمركز الثالث متخلفا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وبفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف وذلك قبل ست مراحل على ختام بطولة الدوري الإنجليزي.
وتقلصت حظوظ ليفربول بعد هذه الخسارة في الفوز بلقب الدوري.
وأظهرت لقطات مصورة علامات الحزن والحسرة على وجه صلاح عقب صافرة نهاية المباراة.
وكان صلاح "الحاضر الغائب" في المباراة، حيث لم يظهر بمستواه المعهود كما أضاع فرصة سهلة للتسجيل.
وكان صلاح ورفاقه يطمحون لتحقيق الفوز على كريستال بالاس لإنعاش حظوظهم في الدوري وإهداء اللقب لمدربهم الألماني يورغن مكلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ملاعب

MENAFN16042024000208011052ID1108100120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث