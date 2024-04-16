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زيادة سلاح الجو طلعاته لمنع أي اختراق جوي حديث مواقع التواصل .. استمع

4/16/2024 8:11:18 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    بعد أن قام السلاح الجوي الملكي الأردني فجر اليوم بزيادة طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة، والتي تأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني
    من قبل أي طرف ولأي غاية كانت.

    لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

    ام عبد الرحمن شديفات: الله يحميهم ياريت خبرتونا بدري والله نشف دمي ...يارب لاتحملنا فوق طاقتنا يارب ديم علينا الامن والامان

    وقال أحمد: الله يحميهم والله انه فعلا فيه أصوات طيران حربي من جيشنا الاردني حاليا والله الصوت سامعه حماك الله يا وطني

    ونشر جهاد زبيدي: نعم صحيح يجب الا يكون الأردن موقع لتصفيه الحسابات على حساب أرضه وشعبه ويجب الا تنطلق اي طائرات او صواريخ او اي أعمال عسكري من داخله ضد دول الجوار

    وأضاف خالد: ربي يديم الأمن والأمان وينصر أهل غزة لأنه اللي عشناه اول مبارح كان عبارة عن رعب وهمة كل شوي صواريخ ربي يكون معهم

    وعلق حميد باسل: كل ما حدث الليالي السابقة هو لزعزعة امن واستقرار سماء الأردن الشامخ والجميع يعلم النوايا يريدون حدوث فتنة في الشارع الأردن.

    وقالت راما مبيضين: شكرا لجيشنا الأردني الباسل ولقواتنا المسلحة الأردنية و لسلاح الجو الأردني حماكم الله أينما كنتم.

    كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

    Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · زيادة سلاح الجو طلعاته لمنع أي اختراق جوي حديث مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad

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