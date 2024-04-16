زيادة سلاح الجو طلعاته لمنع أي اختراق جوي حديث مواقع التواصل .. استمع

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- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يبدأ زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
الجيش يؤكد عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من أي طرف ولأي غاية تعليقا على تحليق طائراته في وقت مبكر فجر اليوم.
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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. زيادة سلاح الجو طلعاته لمنع أي اختراق جوي حديث مواقع التواصل .. استمع 04/16/2024 - 14:27 عمان نت-هلا محاسن
بعد أن قام السلاح الجوي الملكي الأردني فجر اليوم بزيادة طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة، والتي تأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني
من قبل أي طرف ولأي غاية كانت.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
ام عبد الرحمن شديفات: الله يحميهم ياريت خبرتونا بدري والله نشف دمي ...يارب لاتحملنا فوق طاقتنا يارب ديم علينا الامن والامان
وقال أحمد: الله يحميهم والله انه فعلا فيه أصوات طيران حربي من جيشنا الاردني حاليا والله الصوت سامعه حماك الله يا وطني
ونشر جهاد زبيدي: نعم صحيح يجب الا يكون الأردن موقع لتصفيه الحسابات على حساب أرضه وشعبه ويجب الا تنطلق اي طائرات او صواريخ او اي أعمال عسكري من داخله ضد دول الجوار
وأضاف خالد: ربي يديم الأمن والأمان وينصر أهل غزة لأنه اللي عشناه اول مبارح كان عبارة عن رعب وهمة كل شوي صواريخ ربي يكون معهم
وعلق حميد باسل: كل ما حدث الليالي السابقة هو لزعزعة امن واستقرار سماء الأردن الشامخ والجميع يعلم النوايا يريدون حدوث فتنة في الشارع الأردن.
وقالت راما مبيضين: شكرا لجيشنا الأردني الباسل ولقواتنا المسلحة الأردنية و لسلاح الجو الأردني حماكم الله أينما كنتم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم. Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · زيادة سلاح الجو طلعاته لمنع أي اختراق جوي حديث مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad
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