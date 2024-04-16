لمواجهة حرب التجويع.. حملة أردنية لإعادة بناء القطاع الزراعي في غزة

MENAFN - Amman Net) بعد التواصل مع العديد من المزارعين في قطاع غزة، تجدد المنظمة العربية لحماية الطبيعة حملتها المتخصصة الجهود التي تبذلها في إعادة تأهيل القطاع الزراعي بعد التدمير الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في حربه على القطاع مستهدفا مساحات كبيرة من المزارع والأراضي منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي

يشير آخر تقرير مسح جوي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن نسبة الانهيار الكامل في هذه الأراضي بلغت حوالي 42 %، وفي منطقة شمال غزة فقط، نسبة الضرر تبلغ 45 % تقريبا في هذه الأراضي.

ومن خلال تقديرها للأوضاع الحالية، تؤكد المنظمة أن قطاع الزراعة في غزة يواجه خطر الانهيار التام، وتعمل على تعزيز الجهود وتوفير الموارد اللازمة للتعافي عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك وتتوقف العمليات العسكرية.

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، أصبحت هذه المناطق غير صالحة للزراعة نتيجة لكميات الذخائر التي استخدمت، ونتيجة لذلك، بات يعتمد سكانها بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى ارتفاع حالات سوء التغذية.





زراعة 110 دونمات في القطاع

الأمر الذي دفع المنظمة العربية لحماية الطبيعة إلى تنفيذ حملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، والمشاركة في مواجهة حرب التجويع المستمرة، استجابة لنداءات مزارعي غزة.

وتؤكد المديرة العامة للمنظمة مريم الجعجع لـ عمان نت ، أن القطاع الزراعي لديه الإمكانية لاسترجاع حيويته إذا تم إمداده بمدخلات اللازمة للإنتاج، موضحة أن

مبدأ السيادة الغذائية يركز على تعزيز النظم الغذائية المحلية مما يعينني إنتاج الغذاء المحلي دون الاعتماد على المساعدات والمعونات الغذائية.

وتشير الجعجع إلى أن الحرب الحالية تعد مختلفة بكل مقاييسها عن السابق، حيث تم توقف المساعدات الغذائية الطارئة بسبب تجويع سكان غزة، وتعطيل المشاريع التي كانت قيد التنفيذ بسبب الحرب.

وتقوم الحملة حاليا على إحياء القطاع الزراعي المحلي من خلال زراعة 110 دونمات من الخضروات، في مختلف المناطق بالقطاع.

تتضمن المرحلة الأولى من الحملة إعادة تأهيل مزارع الخضراوات المتضررة بزراعة البذور والأشتال ومد شبكات الري بدل التالفة وخلافه، لتتوسع فيما بعد لتعيد بناء البيوت البلاستيكية، وزراعة الأشجار المثمرة وتشييد وترميم البرك الزراعية ومعدات الصيد، إضافة لإعادة تأهيل مزارع الدجاج اللاحم ومناحل العسل، كل ذلك بالاستفادة بشكل مباشر من الموارد الموجودة داخل القطاع نفسه.

وتواجه الحملة العديد من التحديات، بما في ذلك صعوبة الحركة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل كبير، بالإضافة إلى احتكار تلك المنتجات.

وتشير الجعجع إلى أن هذه التحديات لا تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل تشمل أيضا الضفة الغربية، حيث يستمر الاعتداء المستمر من المستوطنين بدعم من الحكومة، مما يؤدي إلى استهداف المزارعين والمزارع وحرق المزارع والأراضي. وتواصل الحملة جهودها لإحياء هذه الأراضي من جديد رغم هذه التحديات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مريم الجعجع توضح الخطوات الرئيسية التي تضمن استرجاع حيوية القطاع الزراعي في غزة في ظل الظروف الحالية





جهود كبيرة لإعادة قطاع الزراعة

هذه الحملة الجديدة ليست الأولى التي تطلقها المنظمة العربية لحماية الطبيعة في غزة منذ تأسيسها قبل عقدين، وسبقها حملات مماثلة في العام 2008 و2009 و2014 و2021 وأسفرت عن زراعة 460,000 شجرة وتأهيل بيوت بلاستيكية وبرك زراعية وشبكات ري ومزارع دواجن وأغنام ومناحل ومعدات صيد وغيرها.

وتؤكد رئيسة المنظمة رزان زعيتر "بأن علينا التركيز على موضوع السيادة على الغذاء في القطاع لا الأمن الغذائي وحده، وخصوصا مع الحصار المميت الذي فرضه الاحتلال، إضافة لدعم مشاريع التنمية الإغاثية القادرة على مساعدة الغزيين بزراعة وإنتاج وتثبيت النظم الغذائية المحلية، وعدم الاعتماد على المساعدات الإغاثية التي على ضرورتها تبقى هشة في ظل الحصار وإغلاق المعابر".

ودعت المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بالغذاء والزراعة للمشاركة في دعم مثل هذه الحملات وتسهيل عملها وتمويلها فهذه مسؤولية كبيرة ولا يستطيع أفرادا فقط إنجازها. كما دعت زعيتر الجميع للمشاركة في دعم الحملة ونشر فكرتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

بحسب تقديرات منظمة الفاو العالمية فإن إعادة الإعمار وبناء قطاع الزراعة "ستتطلبان مجهودا كبيرا جدا"، يبدأ من عودة القدرة البشرية القادرة على إعادة قطاع الزراعة، وإمداد هذه القدرة بالمدخلات الضرورية، فضلا عن وجود حاجة كبيرة إلى تأهيل ما تم تدميره وفقدانه من البنية التحتية التي تخدم قطاع الزراعة بشكل مباشر...