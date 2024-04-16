غدا .. مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد وأرسنال يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال







تستكمل غدا الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة آخر مباراتين في إياب هذا الدور، حيث يستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، في حين يحل أرسنال ضيفا على بايرن ميونيخ.

وفي المباراة الأولى، ستكون المواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطولة (14 لقبا) على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، خاصة أن لقاء الذهاب انتهي بينهما بالتعادل 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وتعد المواجهة بين الفريقين شبه متكررة في المواسم الأخيرة، في الأدوار الإقصائية، وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، الموسم الماضي، في إياب الدور نصف النهائي وانتهت بفوز عريض للمان سيتي برباعية نظيفة.

وتظل كل النتائج واردة لحسم الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، في ظل نتيجة التعادل التي شهدتها مباراة الذهاب، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين، أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويخوض الفريقان هذه المباراة، وهما يتصدران ترتيب الدوري في بلده منفرداً، وهو ما يعزز من معنوياتهما خاصة مانشستر سيتي الذي نجح في الوصول إلى الصدارة رغم المنافسة الثلاثية مع آرسنال وليفربول.

يذكر أن مانشستر سيتي سنحت له فرصتين لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بتقدمه أولاً بهدف من أسرع الأهداف التي سكنت شباك ريال مدريد في تاريخ البطولة القارية، أحرزه برناردو سيلفا، ومرة ثانية بتقدمه 3-2 قبل 19 دقيقة من انتهاء زمن المباراة.

واعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن حظوظ الفريقين متساوية، وهو ما يتطلب دعم جماهيره في ملعب "الاتحاد"، وقال: علينا أن نفوز بالمباراة، نحن بحاجة إلى جماهيرنا وإلى طاقتهم لمحاولة التغلب على ملوك هذه المسابقة.

بدوره، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه قادر على حسم النتيجة في لقاء الإياب، إذا كرر ما قدمه ذهابا، وقال: أعتقد أننا بحاجة لأن نكون راضين عن الأداء بمباراة الذهاب، لقد قدمنا مستو جيدا، وإذا فعلنا ذلك مرة أخرى في مانشستر فيمكننا التأهل.

وفي المباراة الثانية، لن تختلف حسابات التأهل كثيرا بين فريقي بايرن ميونيخ وأرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد "إليانز أرينا" بميونيخ، في ظل تعادلهما ذهابا على ملعب "الإمارات" 2-2، حيث يأمل كل فريق في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في ظل تساوى حظوظهما.

وتشير آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على استاد "إليانز أرينا" إلى فوز كبير حققه بايرن بنتيجة 5-1 في ذهاب دور الـ16 لنفس البطولة القارية موسم 2016 - 2017.

ويسعى بايرين ميونيخ إلى محاولة تجاوز هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي وإنقاذ موسمه بعد خسارته للقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 موسما متتاليا، لمصلحة باير ليفركوزن الذي حقق اللقب الأول في تاريخه، وكذلك خروجه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

من جانبه عزز توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ من حظوظ فريقه الذي يخوض لقاء الحسم على ملعبه، وقال : حققنا التعادل ذهابا، لذا فإنّ الوضع واضح الفائز يتأهل إلى نصف النهائي، نلعب على أرضنا، ونحتاج إلى دعم الجماهير، ونريد العزيمة والشغف الذي أظهرناه ذهابا، حينها سنتأهل بالتأكيد.

ولن يكون موقف أرسنال أفضل في ظل فقدانه لصدارة الدوري الإنجليزي وتراجعه لمصلحة مانشستر سيتي، مثلما حدث الموسم الماضي.

وتمسك الأسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بحظوظ فريقه في التأهل إلى نصف النهائي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل من ألمانيا، وقال : إذا كنت تريد الفوز بالبطولات، لديك مثل هذه اللحظات في دوري أبطال أوروبا، عليك أن تتوقف عندها وتظهر أفضل ما لديك.

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