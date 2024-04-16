نادي العين يرحب بقرار تأجيل مباراته مع الهلال

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب نادي العين، بقرار الاتحاد الآسيوي، الخاص بتأجيل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من أقوى مسابقات القارة الآسيوية للأندية، والتي تجمع العين والهلال السعودي، لظروف الأحوال الجوية لسلامة الجماهير التي من المقرر أن تتوافد من كل إمارات الدولة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في خليجنا العربي الحبيب.
وأكد النادي في بيان نشره على حساباته الرسمية، بأن المباراة ستقام في نفس التوقيت الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء بدلاً عن اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد الحاصل على جائزة أفضل ملعب كرة قدم بالعالم لعام 2014 والمزود بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أهم وأكبر الأحداث والمسابقات العالمية في كافة الظروف.
وناشد العين الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة والتي تعتبر سارية وتخول حاملها حضور مباراة الغد، أخذ الحيطة والحذروالالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، متمنياً أن يجعلها الله العلي القدير أمطار خير ورحمة وبركة تعم البلاد وتسعد كل العباد
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