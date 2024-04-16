Thursday, 18 April 2024 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي العين يرحب بقرار تأجيل مباراته مع الهلال

4/16/2024 8:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب نادي العين، بقرار الاتحاد الآسيوي، الخاص بتأجيل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من أقوى مسابقات القارة الآسيوية للأندية، والتي تجمع العين والهلال السعودي، لظروف الأحوال الجوية لسلامة الجماهير التي من المقرر أن تتوافد من كل إمارات الدولة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في خليجنا العربي الحبيب.

وأكد النادي في بيان نشره على حساباته الرسمية، بأن المباراة ستقام في نفس التوقيت الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء بدلاً عن اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد الحاصل على جائزة أفضل ملعب كرة قدم بالعالم لعام 2014 والمزود بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أهم وأكبر الأحداث والمسابقات العالمية في كافة الظروف.

وناشد العين الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة والتي تعتبر سارية وتخول حاملها حضور مباراة الغد، أخذ الحيطة والحذروالالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، متمنياً أن يجعلها الله العلي القدير أمطار خير ورحمة وبركة تعم البلاد وتسعد كل العباد

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16042024000110011019ID1108100044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث