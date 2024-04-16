نادي العين يرحب بقرار تأجيل مباراته مع الهلال

رحب نادي العين، بقرار الاتحاد الآسيوي، الخاص بتأجيل مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من أقوى مسابقات القارة الآسيوية للأندية، والتي تجمع العين والهلال السعودي، لظروف الأحوال الجوية لسلامة الجماهير التي من المقرر أن تتوافد من كل إمارات الدولة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في خليجنا العربي الحبيب.

وأكد النادي في بيان نشره على حساباته الرسمية، بأن المباراة ستقام في نفس التوقيت الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء بدلاً عن اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد الحاصل على جائزة أفضل ملعب كرة قدم بالعالم لعام 2014 والمزود بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أهم وأكبر الأحداث والمسابقات العالمية في كافة الظروف.

وناشد العين الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة والتي تعتبر سارية وتخول حاملها حضور مباراة الغد، أخذ الحيطة والحذروالالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، متمنياً أن يجعلها الله العلي القدير أمطار خير ورحمة وبركة تعم البلاد وتسعد كل العباد

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