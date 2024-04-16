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تأجيل مباريات كرة القدم بـخليجية الشباب

4/16/2024 7:19:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب الإمارات 2024 تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي اليوم بين كل من منتخب الإمارات ونظيره العُماني، والمنتخب البحريني ونظيره الكويتي، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكوندو بالدورة والمقامة بإمارة الفجيرة إلى يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تمر بها الدولةوحرصاً على سلامة جميع المشاركين.

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