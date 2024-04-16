تأجيل مباريات كرة القدم بـخليجية الشباب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب الإمارات 2024 تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي اليوم بين كل من منتخب الإمارات ونظيره العُماني، والمنتخب البحريني ونظيره الكويتي، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكوندو بالدورة والمقامة بإمارة الفجيرة إلى يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تمر بها الدولةوحرصاً على سلامة جميع المشاركين.
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