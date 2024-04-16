شرطة عجمان تؤمن الحركة المرورية في الأجواء المتقلبة والأمطار الغزيرة

كثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

حذر

ووجهت شرطة عجمان كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.



وتهيب القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الامارة.



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