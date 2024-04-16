شرطة عجمان تؤمن الحركة المرورية في الأجواء المتقلبة والأمطار الغزيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.
حذر
ووجهت شرطة عجمان كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.
وتهيب القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الامارة.
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