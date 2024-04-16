Thursday, 18 April 2024 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة عجمان تؤمن الحركة المرورية في الأجواء المتقلبة والأمطار الغزيرة

4/16/2024 7:19:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

حذر
ووجهت شرطة عجمان كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وتهيب القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الامارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16042024000110011019ID1108099962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث