شرطة دبي تتيح خدمة طلب الحصول على شهادة بضر المركبات بسبب الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت شرطة دبي أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له المركبة في إمارة دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة.
وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "يمكنك الآن تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة #دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي".
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