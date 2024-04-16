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شرطة دبي تتيح خدمة طلب الحصول على شهادة بضر المركبات بسبب الأحوال الجوية

4/16/2024 7:19:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت شرطة دبي أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له المركبة في إمارة دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "يمكنك الآن تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة #دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي".

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