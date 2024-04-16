تطورات سعر الدولار في مصر بعد ارتفاعه المفاجئ

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء بعد أن شهد ارتفاعا بنحو جنيه واحد خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل مفاجئ.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.



بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.3 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.



أما في بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.



وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات أمس الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.



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