الطاقة والمعادن تشارك في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على تعزيز القدرات في مجال عمل قطاع الطاقة من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل ٢٠٢٤ المنعقد خلال الفترة ١٦-١٨ من الشهر الحالي بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة، وبمشاركة نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأستاذة زاهرة طبيشات وبحضور نخبة من صُناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء المختصين مع مزودي الحلول.

وتحدّث السعايدة عبر شبكة أبوظبي للإعلام حول أبرز الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة في الأردن، وأهمية المشاركة في هذا اللقاء، والذي يأتي بهدف دفع أجندة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتوفير منصة عالمية للأعمال والابتكار والتعلم وتبادل المعرفة.

والتقى السعايدة عدد من المسؤولين في جهات متخصصة مثل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة مصدر لطاقة المستقبل وغيرها.

كما سيتخلل المشاركة تنفيذ جولات متخصصة تتضمن أحدث التقنيات الداعمة للتحول الأخضر في مجالات متنوعة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتحليل المياه والذكاء الاصطناعي والمرونة المناخية وحماية البيئة بالإضافة إلى التنقل الكهربائي.