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المضاد الحيوي لا يعالج السعال حتى من العدوى البكتيرية

4/16/2024 7:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن المضادات الحيوية لن تساعد في تقليل شدة السعال أو مدته، حتى لو كانت العدوى البكتيرية هي السبب.
وأجريت الدراسة بجامعة جورج تاون في واشنطن، بمشاركة مجموعتين من مرضى الجهاز التنفسي السفلي المسبب للسعال.


ووفق "هيلث داي"، وجد الباحثون أن الذين وُصف لهم مضادات حيوية لعلاج العدوى لم يكونوا أفضل حالًا مع السعال من الذين لم يحصلوا على الدواء
وبينت الدراسة أن الأمر استغرق نفس الوقت حتى يتغلب الأشخاص على العدوى، سواء حصلوا على مضاد حيوي أم لا، بمتوسط 17 يوماً.


وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد من خطر أن تصبح البكتيريا الخطيرة مقاومة للأدوية.


وقال الدكتور دان ميرنشتاين، أستاذ طب الأسرة في جامعة جورج تاون: "إن التهابات الجهاز التنفسي السفلي التي تسبب السعال من المحتمل أن تصبح أكثر خطورة، حيث يعاني 3% إلى 5% من المرضى من الالتهاب الرئوي".


وأضاف ميرنشتاين "هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول السعال".


وحذّر الباحثون من أن بعض الأطباء يبالغون في تقديرهم بأن العدوى بكتيرية من دون إجراء الفحوصات التي تؤكد ذلك، ويصفون مضادات حيوية بناء على هذا التقدير.

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