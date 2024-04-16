MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا باستخدام منطاد صغير تم تدميره بواسطة الدفاع الجوي الروسي فوق مقاطعة كورسك الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "في 16 أبريل، حوالي الساعة 08:15 بتوقيت موسكو، تم اعتراض محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام منطاد صغير الحجم هاجم أهدافا على الأراضي الروسية. وقد تم تدمير المنطاد بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي منطقة كورسك".

وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية، حيث أصيبت امرأة في منطقة كورسك بنيران القوات المسلحة الأوكرانية يوم الجمعة 5 أبريل. وقبلها، في 4 أبريل، بعد هجوم طائرة مسيرة على كورسك، اندلع حريق في مركز تنمية الإبداع للأطفال. كما نشر الحاكم الإقليمي للمنطقة معلومات عن اندلاع حريق بالقرب من السوق المركزي في كورسك، بعد إسقاط طائرة مسيرة.