Thursday, 18 April 2024 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة

4/16/2024 7:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات أن تراجع الحركة السياحية خلال الربع الأول من 2024 في البترا تراوحت من 60% إلى 70%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وذلك بسبب الحرب على غزة، مضيفاً أن نسب إشغال الفنادق في خلال الشهر الأول بلغ 9%، والشهر الثاني 9%، والشهر الثالث 12%.
وبيّن البريزيات، خلال مؤتمر في وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلااثاء، تحت عنوان "سيادة القانون والتنمية نحو التحول المستدام في البترا" أن عدد زوار البترا خلال عام 2023، بلغ 1.17 مليون زائر، كما بلغت إيرادات السلطة 29 مليون دينار.
ونوه أن الدخل السياحي المتأتي من البترا يصل إلى مليار دينار سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليار في عام 2033.


وأشار الى ان عدد الفنادق في الاقليم تصل الى 77 فندقا، فيها 3700 غرفة فندقية، وتشغل موظفين يصل عددهم الى 1737 موظفاً.

MENAFN16042024000208011052ID1108099829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث