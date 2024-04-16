بريزات: 70% تراجع الحركة السياحية في البترا بسبب الأحداث في المنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات أن تراجع الحركة السياحية خلال الربع الأول من 2024 في البترا تراوحت من 60% إلى 70%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وذلك بسبب الحرب على غزة، مضيفاً أن نسب إشغال الفنادق في خلال الشهر الأول بلغ 9%، والشهر الثاني 9%، والشهر الثالث 12%.
وبيّن البريزيات، خلال مؤتمر في وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلااثاء، تحت عنوان "سيادة القانون والتنمية نحو التحول المستدام في البترا" أن عدد زوار البترا خلال عام 2023، بلغ 1.17 مليون زائر، كما بلغت إيرادات السلطة 29 مليون دينار.
ونوه أن الدخل السياحي المتأتي من البترا يصل إلى مليار دينار سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليار في عام 2033.
وأشار الى ان عدد الفنادق في الاقليم تصل الى 77 فندقا، فيها 3700 غرفة فندقية، وتشغل موظفين يصل عددهم الى 1737 موظفاً.
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