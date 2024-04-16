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توبيخ ألماني نمساوي لبوريل بسبب انتقاده إسرائيل

4/16/2024 7:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره النمساوي كارل نيهامر، وبُخّا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب انتقاداته لإسرائيل.

وكان بوريل قد قال قبل نحو شهر إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة، وإنها تستخدم التجويع سلاحا في الحرب.


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