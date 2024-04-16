توبيخ ألماني نمساوي لبوريل بسبب انتقاده إسرائيل

توبيخ ألماني نمساوي لبوريل بسبب انتقاده إسرائيل
التاريخ
4/16/2024 7:08:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره النمساوي كارل نيهامر، وبُخّا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب انتقاداته لإسرائيل.
وكان بوريل قد قال قبل نحو شهر إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة، وإنها تستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
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