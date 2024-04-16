الملك وولي العهد يزوران المفرق بمناسبة اليوبيل الفضي
التاريخ
4/16/2024 7:08:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زيارته لمحافظة المفرق، بمناسبة اليوبيل الفضي، بافتتاح شركة "بيا" لحياكة الأقمشة بمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بحجم استثمار 149 مليون دولار.
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