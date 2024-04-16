وزارة التربية تحتفي بيوم العلم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احتفال الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني، الذي نظمته الوزارة في ساحتها اليوم الثلاثاء.



وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.



وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "خافقات في المعالي"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية والتعليم ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل معاني الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن.



وأعرب الدكتور محافظة عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.