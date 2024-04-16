مسؤولون أميركيون يكشفون معلومات عن رد إسرائيل المحتمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين قولهم بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على هجوم إيران أن الرد قد يكون محدوداً وقد يتضمن ضربات على قوات إيران وحلفائها في الخارج.
وأضافوا أن المسؤولين الإسرائيليين أطلعوا نظراءهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة.
وتابعوا: "لم يتم إطلاعنا على قرار إسرائيل بشأن كيفية الرد وموعده، لكنه قد يحدث في أي وقت".
وبينوا أن "رد إسرائيل قد يشمل ضربات في سوريا ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار... الرد قد يستهدف شحناتٍ أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله."
وأشاروا إلى أن واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد .
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