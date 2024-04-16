مسؤولون أميركيون يكشفون معلومات عن رد إسرائيل المحتمل

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين قولهم بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على هجوم إيران أن الرد قد يكون محدوداً وقد يتضمن ضربات على قوات إيران وحلفائها في الخارج.



وأضافوا أن المسؤولين الإسرائيليين أطلعوا نظراءهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة.



وتابعوا: "لم يتم إطلاعنا على قرار إسرائيل بشأن كيفية الرد وموعده، لكنه قد يحدث في أي وقت".



وبينوا أن "رد إسرائيل قد يشمل ضربات في سوريا ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار... الرد قد يستهدف شحناتٍ أو مرافق تخزين لأجزاء صواريخ متقدمة أو أسلحة مرسلة إلى حزب الله."



وأشاروا إلى أن واشنطن لا تنوي المشاركة في الرد .

