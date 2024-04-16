ناجي مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض تعيين عدنان ناجي مديراً عاماً للشركة خلفاً للدكتور محمد الجعفري الذي اختتم مهمته التي استمرت لنحو 13 عاماً في الشركة.



وتولى ناجي مهام منصبه الجديد اعتباراً من يوم الأحد الماضي، ليكمل مسيرة الإنجاز للشركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.



ويمتلك ناجي خبرات مصرفية ثرية ومتنوعة تمتد لأكثر من عقدين في العمل المصرفي في البنك المركزي الأردني، والتي ستمكنه من استكمال تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بها لمستويات أفضل.



يُذكر بأن ناجي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من الجامعة الأردنية، وتخرج من كلية الاقتصاد، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية.