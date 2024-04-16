شركة فيليب موريس إنترناشيونال تصدر تقريرها المتكامل لعام 2023 وتنجز تقدماً لافتاً نحو تحقيق أهدافها

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال PMI المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PM، تقريرها المتكامل السنوي الخامس، الذي يعرض جهود الشركة المتواصلة نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق لعام 2025، مع التركيز بشكل أساسي على معالجة تحديات الآثار الصحية لمنتجات الشركة.
يسلط التقرير المتكامل لعام 2023 الضوء على توسع شركة فيليب موريس إنترناشيونال المستمر في طرح البدائل الخالية من الدخان في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والبيئية التي تم تطبيقها بالتوازي مع طرح هذه المنتجات، بما في ذلك نشر ممارسات التسويق والمبيعات المسؤولة والجهود المبذولة للحد من النفايات ما بعد الاستهلاك. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى التقدم المحرز على مستوى تعزيز بيئة العمل وشموليتها وتمكين الموظفين في أماكن العمل، وتحسين نوعية حياة العاملين في سلسلة التوريد الخاصة بها، وإزالة الكربون من عملياتها وسلسلة القيمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
يسترشد نهج شركة فيليب موريس إنترناشيونال على مستوى الاستدامة، بنتائج تقييمها لأهمية الاستدامة لعام 2021، والذي حدد المواضيع التي تركز عليها الشركة ويُعطي الأولوية للموارد وذلك من خلال اتباع مبادىء الشفافية التامة في الإعلان عن كل الجوانب الخاصة بالنتائج المالية والتأثيرات البيئية. وتتناول استراتيجية الاستدامة لشركة فيليب موريس نموذجين متميزين من المواضيع: تلك المتعلقة بمنتجاتها (ما تنتجه الشركة)، والتي تعد جزءًا هاماً من ركيزة“تأثير المنتج”، وتلك المتعلقة بعملياتها التجارية (كيف تنتج الشركة)، والتي تعد جزءًا من ركيزة“الأثر التشغيلي”.
أبرز تأثيرات المنتج
على الصعيد الاجتماعي
* حوالي 33 مليون مستخدم لمنتجات فيليب موريس الخالية من الدخان، بما في ذلك 28.6 مليون مستخدم لجهاز IQOS مقارنةً ب9. 24مليون مستخدم لجهاز IQOSعام 2022
* 36.4% من صافي الإيرادات المعدلة أتت من المنتجات الخالية من الدخان (32.1%: 2022)
* 84 سوقاً تتوفر فيها منتجات PMI الخالية من الدخان، منها 47% في الأسواق منخفضة ومتوسطة الدخل (2022: 73, 42% )
* 25 سوقاً حققت فيها المنتجات الخالية من الدخان أكثر من 50% من صافي الإيرادات السنوية (2022: 17)
* استثمار تراكمي بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي في المنتجات الخالية من الدخان منذ عام 2008) 10.7 مليار دولار أمريكي:2022)
* 98% من إجمالي حجم الشحنات، مغطاة ببرامج منع الوصول للشباب الى قنوات البيع بالتجزئة غيرالمباشرة (2022: 91%)
على الصعيد البيئي
* تم تحديث أو إصلاح 320,000 من الأجهزة الإلكترونية الخالية من الدخان منذ عام 2021 (157,000: 2022(
* 76% من حجم الشحنات تصل الى الأسواق التي تنفذ برامج لمكافحة نفايات السجائر القابلة للإحتراق. (68%: 2022)
* 17.6% من حجم الشحنات تصل إلى الأسواق التي لديها برامج استعادة المواد الاستهلاكية الخالية من الدخان (%2022:8.5)
الآثار البارزة للعمليات التشغيلية
على الصعيد الاجتماعي
* 41.8 % من المناصب الإدارية تشغلها النساء، وقد تجاوزت تطلعاتنا البالغة %40 (2022: 40.7%)
* تم إجراء 8 تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 وذلك في البلدان الأكثر عرضةً للخطر(7:2022)
* انتشار عمالة الأطفال بنسبة 0.1% بين المزارعين المتعاقدين الذين يوردون التبغ لشركة فيليب موريس انترناشيونال (0.1%: 2022)
على الصعيد البيئي
* 94% من التبغ تم شراؤه دون المخاطرة بإزالة الغابات الطبيعية المدارة أو تحويل النظم البيئية الطبيعية (55%: 2022)
* 8.14 مليون متر مكعب من المياه تم استخدامها بطرق أكثر كفاءةً في مناطق زراعة التبغ لدينا (تراكمي منذ عام 2019) 4.94 مليون متر مكعب: 2022
وفي إطار تعزيز المحتوى والبيانات المدرجة في التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال لعام 2023 طورت الشركة دراسات حالة على مستوى الأسواق تسلط الضوء على كيفية قيام الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال في جميع أنحاء العالم بتحفيز الإستدامة وتبرز الأثر الإيجابي الذي تسعى المبادرات إلى إحداثه على المجتمع والبيئة في جميع أنحاء العالم.
في عام 2023، لفت أداء الإستدامة لشركة PMI واضعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG والمنظمات ذات الصلة بالاستدامة، ونالت التكريم والتقدير بما في ذلك:
* الحصول على تصنيف Triple A من قِبل منظمة CDP العالمية، إحدى أهم المنظمات غير الهادفة للربح المتخصصة في تقييم جهود الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال الحفاظ على البيئة، للسنة الرابعة على التوالي، ما يضع شركة فيليب موريس انترناسيونال بين الشركات الرائدة في العالم في مجال الشفافية والعمل البيئي.
* الانضمام إلى مجلس قادة الموردين المنخرطين التابع لمنظمةCDP العالمية للسنة الرابعة.
* إدراج الشركة ضمن مؤشر داو جونز العالمي للإستدامة للمرة الأولى ومؤشر داو جونز للإستدامة في أمريكا الشمالية للعام الرابع على التوالي (تم إدراج المؤشر اعتباراً من 18 ديسمبر 2023 بالإضافة إلى الحصول على مرتبة“رئيسية” في تصنيف) ISS لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، وتصنيف ISS لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتبارًا من 21 نوفمبر 2023.
* التحقق من صحة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi) بشأن أهداف خفض انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة (FLAG)، ما يجعل شركة PMI واحدة من الشركات القليلة جدًا التي حققت هذا الإنجاز.
* تم اختيار الشركة، كواحدة من الشركات الأوائل، التي تبنت تعزيز اعتماد توصيات الفريق المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالطبيعة (TNFD)
لمعرفة المزيد يرجى زيارة pmi/sustainability، وقراءة التقرير المتكامل لعام 2023، ودراسات الحالة وأوضاع السوق، وبروتوكول مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة 2023.
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