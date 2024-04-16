شركة فيليب موريس إنترناشيونال تصدر تقريرها المتكامل لعام 2023 وتنجز تقدماً لافتاً نحو تحقيق أهدافها

جدة – أصداف نيوز:

أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال PMI المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PM، تقريرها المتكامل السنوي الخامس، الذي يعرض جهود الشركة المتواصلة نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق لعام 2025، مع التركيز بشكل أساسي على معالجة تحديات الآثار الصحية لمنتجات الشركة.

يسلط التقرير المتكامل لعام 2023 الضوء على توسع شركة فيليب موريس إنترناشيونال المستمر في طرح البدائل الخالية من الدخان في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والبيئية التي تم تطبيقها بالتوازي مع طرح هذه المنتجات، بما في ذلك نشر ممارسات التسويق والمبيعات المسؤولة والجهود المبذولة للحد من النفايات ما بعد الاستهلاك. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى التقدم المحرز على مستوى تعزيز بيئة العمل وشموليتها وتمكين الموظفين في أماكن العمل، وتحسين نوعية حياة العاملين في سلسلة التوريد الخاصة بها، وإزالة الكربون من عملياتها وسلسلة القيمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

يسترشد نهج شركة فيليب موريس إنترناشيونال على مستوى الاستدامة، بنتائج تقييمها لأهمية الاستدامة لعام 2021، والذي حدد المواضيع التي تركز عليها الشركة ويُعطي الأولوية للموارد وذلك من خلال اتباع مبادىء الشفافية التامة في الإعلان عن كل الجوانب الخاصة بالنتائج المالية والتأثيرات البيئية. وتتناول استراتيجية الاستدامة لشركة فيليب موريس نموذجين متميزين من المواضيع: تلك المتعلقة بمنتجاتها (ما تنتجه الشركة)، والتي تعد جزءًا هاماً من ركيزة“تأثير المنتج”، وتلك المتعلقة بعملياتها التجارية (كيف تنتج الشركة)، والتي تعد جزءًا من ركيزة“الأثر التشغيلي”.

أبرز تأثيرات المنتج

على الصعيد الاجتماعي

* حوالي 33 مليون مستخدم لمنتجات فيليب موريس الخالية من الدخان، بما في ذلك 28.6 مليون مستخدم لجهاز IQOS مقارنةً ب9. 24مليون مستخدم لجهاز IQOSعام 2022

* 36.4% من صافي الإيرادات المعدلة أتت من المنتجات الخالية من الدخان (32.1%: 2022)

* 84 سوقاً تتوفر فيها منتجات PMI الخالية من الدخان، منها 47% في الأسواق منخفضة ومتوسطة الدخل (2022: 73, 42% )

* 25 سوقاً حققت فيها المنتجات الخالية من الدخان أكثر من 50% من صافي الإيرادات السنوية (2022: 17)

* استثمار تراكمي بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي في المنتجات الخالية من الدخان منذ عام 2008) 10.7 مليار دولار أمريكي:2022)

* 98% من إجمالي حجم الشحنات، مغطاة ببرامج منع الوصول للشباب الى قنوات البيع بالتجزئة غيرالمباشرة (2022: 91%)

على الصعيد البيئي

* تم تحديث أو إصلاح 320,000 من الأجهزة الإلكترونية الخالية من الدخان منذ عام 2021 (157,000: 2022(

* 76% من حجم الشحنات تصل الى الأسواق التي تنفذ برامج لمكافحة نفايات السجائر القابلة للإحتراق. (68%: 2022)

* 17.6% من حجم الشحنات تصل إلى الأسواق التي لديها برامج استعادة المواد الاستهلاكية الخالية من الدخان (%2022:8.5)

الآثار البارزة للعمليات التشغيلية

على الصعيد الاجتماعي

* 41.8 % من المناصب الإدارية تشغلها النساء، وقد تجاوزت تطلعاتنا البالغة %40 (2022: 40.7%)

* تم إجراء 8 تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 وذلك في البلدان الأكثر عرضةً للخطر(7:2022)

* انتشار عمالة الأطفال بنسبة 0.1% بين المزارعين المتعاقدين الذين يوردون التبغ لشركة فيليب موريس انترناشيونال (0.1%: 2022)

على الصعيد البيئي

* 94% من التبغ تم شراؤه دون المخاطرة بإزالة الغابات الطبيعية المدارة أو تحويل النظم البيئية الطبيعية (55%: 2022)

* 8.14 مليون متر مكعب من المياه تم استخدامها بطرق أكثر كفاءةً في مناطق زراعة التبغ لدينا (تراكمي منذ عام 2019) 4.94 مليون متر مكعب: 2022

وفي إطار تعزيز المحتوى والبيانات المدرجة في التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال لعام 2023 طورت الشركة دراسات حالة على مستوى الأسواق تسلط الضوء على كيفية قيام الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال في جميع أنحاء العالم بتحفيز الإستدامة وتبرز الأثر الإيجابي الذي تسعى المبادرات إلى إحداثه على المجتمع والبيئة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، لفت أداء الإستدامة لشركة PMI واضعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG والمنظمات ذات الصلة بالاستدامة، ونالت التكريم والتقدير بما في ذلك:

* الحصول على تصنيف Triple A من قِبل منظمة CDP العالمية، إحدى أهم المنظمات غير الهادفة للربح المتخصصة في تقييم جهود الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال الحفاظ على البيئة، للسنة الرابعة على التوالي، ما يضع شركة فيليب موريس انترناسيونال بين الشركات الرائدة في العالم في مجال الشفافية والعمل البيئي.

* الانضمام إلى مجلس قادة الموردين المنخرطين التابع لمنظمةCDP العالمية للسنة الرابعة.

* إدراج الشركة ضمن مؤشر داو جونز العالمي للإستدامة للمرة الأولى ومؤشر داو جونز للإستدامة في أمريكا الشمالية للعام الرابع على التوالي (تم إدراج المؤشر اعتباراً من 18 ديسمبر 2023 بالإضافة إلى الحصول على مرتبة“رئيسية” في تصنيف) ISS لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، وتصنيف ISS لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتبارًا من 21 نوفمبر 2023.

* التحقق من صحة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi) بشأن أهداف خفض انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة (FLAG)، ما يجعل شركة PMI واحدة من الشركات القليلة جدًا التي حققت هذا الإنجاز.

* تم اختيار الشركة، كواحدة من الشركات الأوائل، التي تبنت تعزيز اعتماد توصيات الفريق المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالطبيعة (TNFD)

لمعرفة المزيد يرجى زيارة pmi/sustainability، وقراءة التقرير المتكامل لعام 2023، ودراسات الحالة وأوضاع السوق، وبروتوكول مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة 2023.