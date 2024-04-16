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تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 15/4/2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه .

وذلك استناداً لأحكام البندين (أ،ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.

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