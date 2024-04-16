الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2024 أصبح (3612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3538) ديناراً.
وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصرف بدل التعطل عن العمل للعام الحالي أصبح (600) ديناراً، في حين كان العام الماضي (591) ديناراً، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب عليه الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة والتي بلغت (2.08%).
وبينت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمّن عليهم الأردنيين بالضمان لعام 2023 بلغ (627) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمن عليهم الأردنيين (618) دينار خلال العام 2022.
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