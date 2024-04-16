Thursday, 18 April 2024 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما هي متلازمة المقصورة؟

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطيرة تحدث عند زيادة الضغط في عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يسمى "المقصورات".
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق، أو التحميل الزائد على العضلات عند ممارسة الرياضة أو الحروق.


ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، الأمر الذي ينجم عنه نخر الأعصاب والعضلات في المقصورة.


الأعراض
وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بألم شديد ومحدودية الحركة، وقِصر العضلات، وضعف العضلات واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر الشلل.


وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطيرة، التي قد تترتب على متلازمة المقصورة والمتمثلة في بتر الأطراف، أو الفشل الكلوي الناجم عن انحلال الرُّبَيْدَات.


ويتمثل العلاج في الجراحة، حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة العضلات المصابة، بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي يتم تقليل الضغط في المقصورة.

24

MENAFN16042024000208011052ID1108099657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث