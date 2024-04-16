ما هي متلازمة المقصورة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطيرة تحدث عند زيادة الضغط في عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يسمى "المقصورات".وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق، أو التحميل الزائد على العضلات عند ممارسة الرياضة أو الحروق.



ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، الأمر الذي ينجم عنه نخر الأعصاب والعضلات في المقصورة.



الأعراض

وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بألم شديد ومحدودية الحركة، وقِصر العضلات، وضعف العضلات واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر الشلل.



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطيرة، التي قد تترتب على متلازمة المقصورة والمتمثلة في بتر الأطراف، أو الفشل الكلوي الناجم عن انحلال الرُّبَيْدَات.



ويتمثل العلاج في الجراحة، حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة العضلات المصابة، بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي يتم تقليل الضغط في المقصورة.

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