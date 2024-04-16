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روسيا تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء الخفيفة

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء الخفيفة.


وقال مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء لوكالة "تاس" الروسية:"يعمل الخبراء في معهد موسكو للهندسة الحرارية على تطوير جيل جديد من الصواريخ الفضائية الخفيفة، هذه الصواريخ ستطور على أساس صواريخ Topol-M البالستية".


وأضاف:"صواريخ Start-1M الجديدة ستكون قادرة على نقل حمولة وزنها 500 كلغ إلى المدار الأرضي المنخفض، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".


وفي 12 أبريل الجاري ذكر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف أن الإطلاق الأول لصواريخ Start-1M الروسية الجديدة من المفترض أن يتم عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد طورت سابقا صواريخا فضائية خفيفة من فئة "Start-1"، وما بين عامي 1993 و2006 نفذت 7 عمليات إطلاق لهذه الصواريخ، 2 من قاعدة بليسيتسك الفضائية، و5 عمليات تم تنفيذها من مطار فوستوتشني الفضائي.

RT

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