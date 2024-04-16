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تغييرات جديدة في الحكومة المصرية

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير النقل كامل الوزير، بتكليف رئيس هيئة الطرق والجسور اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.

وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
وفسر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار المهندس كامل الوزير، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يصدر أي وزير قرارا بتفويض رئيس هيئة تابعة للوزارة في بعض الاختصاصات لأن بعض القوانين تقصر اختصاصات معينة على الوزراء، ورئيس الوزراء في بعض الأحيان يفوض الوزراء في بعض اختصاصاته.
وقال النائب علاء عابد إن الوزير من حقه أن يفوض نائبًا له أو رئيس هيئة في بعض الاختصاصات وهو أمر غير مستحدث، وكان يتم في السابق، ويصدر به قرار وينشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يحدث بطلان فيما بعد ويتم اللجوء للقضاء الإداري وجرى العرف على ذلك.

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