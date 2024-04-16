تقرير أممي: إسرائيل تواصل فرض قيود على دخول المساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة.
ويوم أمس حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من كارثة; في حال عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وقال المكتب الاثنين في بيان بشأن الوضع بقطاع غزة والضفة الغربية، إن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية في غزة.
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