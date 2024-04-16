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تقرير أممي: إسرائيل تواصل فرض قيود على دخول المساعدات

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات وتوزيعها في غزة.
ويوم أمس حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من كارثة; في حال عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وقال المكتب الاثنين في بيان بشأن الوضع بقطاع غزة والضفة الغربية، إن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية في غزة.













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