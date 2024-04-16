مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شاركت مديرية الأمن العام الأردنيين اليوم، الاحتفاء بيوم العلم الأردني، والذي يصادف السادس عشر من شهر نيسان، من كل عام.
وتزينت مباني وآليات ومركبات الأمن العام كافة، بالعلم الأردني، كما وزّعت مديرية الأمن العام العلم على المواطنين، تعبيراً عن رمزيته وما يمثله من معان خالدة في وجدان الأردنيين، واستذكاراً لمسيرة البذل والعطاء التي سار عليها الأردنيون إعلاء لراية الوطن، ودفاعاً عن أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
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