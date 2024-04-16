مصر.. خفض أسعار الخبز لأول مرة منذ سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر خالد صبري ، إنه تم الاتفاق على تخفيض سعر رغيف الخبز بنسبة 40% في جميع الأفران السياحية العاملة بالسوق المصرية.

وأردف المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، بأنه تم تخفيض سعر رغيف العيش وزن 70 غراما ليسجل واحد جنيه، مع تخفيض سعر الرغيف الـ 90 غراما ليسجل 1.5 جنيه في جميع الأفران العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح بأنه في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار من قبل أحد أصحاب الأفران، على المواطن التوجه لمديرية التموين وعمل بلاغ، وستتخذ الجهات الرقابية المختصة اللازم مع المتلاعبين.

وكانت الغرف التجارية أعلنت بدء تطبيق عدد من المخابز لتوجيهات خفض أسعار الخبز السياحي.