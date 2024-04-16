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العيسوي يلتقي وفدا من وجهاء ومخاتير ولجنة خدمات مخيم إربد

4/16/2024 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن كان السباق في رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني قاد حراكا دوليا وإقليميا، مكثفا ومتواصلا، لوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل بحق أهل غزة.
كما أكد العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من وجهاء ومخاتير ولجنة خدمات مخيم إربد، موقف الأردن الرافض لسياسة التهجير لسكان غزة التي تخطط لها إسرائيل، والعمل على إبطالها بالتنسيق قادة المجتمع الدولي.
وقال العيسوي إن جهود جلالة الملك استنهضت الضمير الإنساني، حيث بات الرأي العالمي يندد ويدين ويستنكر هذه المجازر البشعة، التي انتهكت جميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أن جلالته يواصل جهوده لإسماع صوت الشعب الفلسطيني والظلم الذي لحقه والمعاناة التي يمر بها على مدار العقود الماضية.
وأضاف أن جلالة الملك، في جهوده ومواقفه يمثل صوت العقل والحكمة، مشيرا إلى تحذيرات جلالته، في جميع تحركاته، الإقليمية والدولية، من التداعيات الكارثية، لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه المشروعة، وتداعيات استمرار العدوان وما يسببه من قتل ودمار، وما يحمله من خطر حقيقي لتوسع الصراع في المنطقة، والتحذير من تداعيات الإجراءات التعسفية، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية.














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