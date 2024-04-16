هآرتس: اختراق بيانات حساسة في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة دوليون أنشؤوا موقعا إلكترونيا لنشر تسريبات حصلوا عليها من اختراق بيانات حساسة في إسرائيل.



وأوضحت بأن القراصنة نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع.



وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة تمكنوا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل الإسرائيلية ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.