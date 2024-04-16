هآرتس: اختراق بيانات حساسة في إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة دوليون أنشؤوا موقعا إلكترونيا لنشر تسريبات حصلوا عليها من اختراق بيانات حساسة في إسرائيل.
وأوضحت بأن القراصنة نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة تمكنوا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل الإسرائيلية ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
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