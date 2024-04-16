الاحتلال يشرع بتجريف أرض في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أرض في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـلوكالة الرسمية، بأن الاحتلال شرع بتجريف الأرض في منطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية على الشارع الرئيس، وبمحاذاة جدار الفصل العنصري، بهدف إقامة طريق عسكري لآليات الاحتلال.

يذكر، أن قوات الاحتلال قد شرعت في تجريف أراضٍ في حوسان في شهر شباط الماضي، تحديدا في منطقتي "المطينة" والأخرى الواقعة بين بلدة نحالين وقرية حوسان، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).