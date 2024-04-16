مستعمرون ينصبون خياما غرب سلفيت
التاريخ
4/16/2024 6:13:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- نصب عدد من المستعمرين، اليوم الثلاثاء، خياما في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وذكر شهود عيان للوكالة الرسمية، أن
المستعمرين مع مواشيهم اقتحموا منطقة "بنات بر" في الجهة الغربية المهددة بالاستيلاء، ونصبوا خياما، ورفعوا علم دولة الاحتلال، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استعمارية جديدة.
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