الوكالة الذرية قلقة من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN- أعرب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي عن "قلقه" من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران عليها، مؤكدا أن هذه المنشآت أغلقت الأحد.

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، "نحن قلقون من هذا الاحتمال".

وأتت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس مخصص لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أول أمس الأحد أن جميع المنشآت النووية التي تخضع للتفتيش "ستظل مغلقة لاعتبارات أمنية".

وأشار غروسي إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، لكنه مع ذلك أكد أن المفتشين لن يعودوا إلى المنشآت إلا بعد التحقق "أن الوضع هادئ تماما".

وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الطرفان "أقصى درجات ضبط النفس".