الوكالة الذرية قلقة من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

(MENAFN
- Palestine News Network ) طهران/PNN- أعرب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي عن "قلقه" من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران عليها، مؤكدا أن هذه المنشآت أغلقت الأحد.
وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردا على سؤال بشأن شن إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، "نحن قلقون من هذا الاحتمال".
وأتت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس مخصص لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أول أمس الأحد أن جميع المنشآت النووية التي تخضع للتفتيش "ستظل مغلقة لاعتبارات أمنية".
وأشار غروسي إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، لكنه مع ذلك أكد أن المفتشين لن يعودوا إلى المنشآت إلا بعد التحقق "أن الوضع هادئ تماما".
وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الطرفان "أقصى درجات ضبط النفس".
MENAFN16042024000205011050ID1108099644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.