تذبذب أسعار الذهب خلال 24 ساعة .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع اسعار الذهب بمقدار 80 قرشا اليوم الثلاثاء في الأردن .
وبلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 387 ديناراً، بعد أن كانت قد وصلت يوم أمس إلى 380 ديناراً، نتيجة لتراجع أسعار الذهب مساء الاثنين في التسعيرة الثانية .
أما سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات، فوصل إلى 339 ديناراً، بعد أن كانت يوم أمس عند 332 ديناراً، وفقاً لما افاد به الأمين العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع مراعاة تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تصل إلى حوالي 5 دنانير.
وأشار إلى أن سعر الأونصة من الذهب هبط إلى 2324 دولاراً أمس، معتبراً أن السبب وراء ذلك قد يكون جني الأرباح.
وأكد أن العمليات الشرائية القوية على مستوى عالمي أعادت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى صباح اليوم، نظراً لتوقعات الرد الإسرائيلي على إيران.
MENAFN16042024000208011052ID1108099642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.