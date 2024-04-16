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تذبذب أسعار الذهب خلال 24 ساعة .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن اليوم

4/16/2024 6:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع اسعار الذهب بمقدار 80 قرشا اليوم الثلاثاء في الأردن .
وبلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 387 ديناراً، بعد أن كانت قد وصلت يوم أمس إلى 380 ديناراً، نتيجة لتراجع أسعار الذهب مساء الاثنين في التسعيرة الثانية .
أما سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات، فوصل إلى 339 ديناراً، بعد أن كانت يوم أمس عند 332 ديناراً، وفقاً لما افاد به الأمين العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع مراعاة تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تصل إلى حوالي 5 دنانير.
وأشار إلى أن سعر الأونصة من الذهب هبط إلى 2324 دولاراً أمس، معتبراً أن السبب وراء ذلك قد يكون جني الأرباح.
وأكد أن العمليات الشرائية القوية على مستوى عالمي أعادت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى صباح اليوم، نظراً لتوقعات الرد الإسرائيلي على إيران.

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