1.7 مليار دولار مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال الربع الأول



نجحت دبي في تسجيل 105 عملية بيع للمنازل الفاخرة - التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجّلة زيادة بنسبة 19٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وفقاً لأحدث تحليل صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك.

وبلغت قيمة المنازل الفاخرة المباعة خلال الربع الأول 1.73 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع إلى بروز دبي كسوق العقارات الفاخرة الأكثر نشاطاً في العالم، للعقارات بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار «.

وبحسب ما أوردته نايت فرانك، سجّلت دبي في العام الماضي 431 عملية بيع للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، مما يشكل زيادة تقدر بنحو 80% عن أقرب منافسيها - لندن (240). لتحتل نيويورك (211) المركز الثالث في أسواق المنازل الفاخرة الأكثر نشاطًا في العالم خلال عام 2023.

كما سجّلت نخلة جميرا صفقات بقيمة 628 مليون دولار، وهيمنت على سوق المنازل الفاخرة خلال الربع الأول، حيث شكلت 36.3% من إجمالي قيمة المبيعات. فيما جاءت جزيرة خليج جميرا (11.1%) ودبي هيلز استيت (7%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبينما تصدرت نخلة جميرا (39) المجموعة أيضاً من حيث عدد المنازل الفاخرة المباعة بشكل إجمالي، سجّلت نخلة جبل علي (10) والخليج التجاري (7) مبيعات منازل فاخرة أكثر من جزيرة جميرا باي ودبي هيلز.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يواصل مستوى النشاط في سوق العقارات في دبي تحسنه، وخاصة في فئة العقارات الفاخرة، بتنافس مستمر من الأفراد الدوليين ذوي القدرة المالية العالية على اقتناء أعلى فئات المنازل في المدينة .



ينعكس التركيز الكبير للأثرياء العالميين على دبي بشكل أوضح من خلال الانخفاض السريع في حجم المنازل المُعروضة للبيع، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، حيث انخفضت بنسبة 59٪ في جميع أنحاء المدينة خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى 864 منزلاً فقط .

دبي هيلز استيت

وفقاً لنايت فرانك، هناك أسواق أخرى تتميز بسرعة، بعيداً عن المناطق التي تجذب الانتباه مثل نخلة جميرا، جزيرة خليج جميرا، وتلال الإمارات. فعلى سبيل المثال، تبرز منطقة دبي هيلز إستيت كواحدة من الأسواق التي تستحق متابعتها.

قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لقد شهدت دبي هيلز استيت تطوراً منذ مدة، ليس فقط كواحدة من أكثر الأسواق المفضلة في دبي للمشترين المحليين، بل أصبحت سوقاً للعقارات الفاخرة الأكثر طلباً والتي تزداد نشاطاً بشكل كبير أيضاً.

»إن القرب النسبي من كل من وسط المدينة ودبي الجديدة، إلى جانب المرافق ووسائل الراحة الممتازة بالإضافة إلى المساحات الخضراء الوفيرة، يجعل دبي هيلز استيت إحدى أكثر المناطق المرغوبة في دبي. واستجابت الأسعار بشكل كبير للطلب المتزايد على العيش فيها وارتفعت بنسبة تقريبية تبلغ 11٪ في الأشهر الـ 12 الماضية، في حين انخفض عدد المنازل المتاحة للبيع بنسبة 75٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 وحدة في شهر مارس الماضي.

وأكدت نايت فرانك سابقاً في تقريرها الوجهة دبي 2023 أن سهولة الوصول إلى المتنزهات والمساحات الخضراء يعد أحد الاعتبارات الرئيسية بالنسبة للأثرياء العالميين عند التفكير في الاستثمار في الإمارة.

نهضة الأسواق الرئيسية

وشهد السوق العقاري السكني الرئيسي في دبي، الذي يشمل نخلة جميرا وجزيرة خليج جميرا وتلال الإمارات، طفرة في الأداء أيضاً، وفقاً لـ" نايت فرانك".



واختتم دوراني: بعد نموه بنسبة 16.3% في عام 2023، مع زيادة غير مسبوقة بنسبة 44.4% خلال عام 2022، نما سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 26.3% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يجعله بسهولة واحداً من أسرع الأسواق العقارية نمواً، إن لم يكن الأسرع، على مستوى العالم. وبالرغم من أن معدلات النمو هذه تبدو هائلة، إلا أنها لا تقلل من حقيقة أن سوق المنازل الفاخرة في دبي لا تزال واحدةً من أكثر الأسواق بأسعار معقولة في العالم.



في الواقع، يمكن أن يشتري المرء مساحة سكنية فاخرة تبلغ 980 قدماً مربعاً في دبي مقابل مليون دولار، بينما لا يمكنه الحصول سوى على 366 قدماً مربعاً في نيويورك، و355 قدماً مربعاً في لندن، أو 172 قدماً مربعاً في موناكو.

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