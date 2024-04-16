مباراة العين والهلال السعودي مهددة بالتأجيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مصادر
وثيقة الصلة أن قرار
تأجيل مباراة
العين والهلال السعودي المقررة اليوم في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا
قائما بنسبة تتجاوز 75%
في ظل استمرار تقلبات
الحالة الجوية وعدم استقرار الطقس
إذ
تشهد مدينة العين هطول امطار غزيرة منذ ليلة أمس، وفيما لم
يصدر قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي حتى الآن غير أن مصادر مطلعة أكدت أن المشاورات جارية حاليا لاتخاذ قرار حاسم
بالتأجيل أو عدمه في غضون
الساعات القليلة المقبلة.
وكان الحكم
الأردني أدهم
مخادمة الذي سيدير مباراة الليلة وصل أمس إلى أبوظبي بعد أن تأخر وصوله
بسبب اغلاق المجال الجوي الأردني، فيما تعذر وصل مساعديه وينتظر أن
يكلف الاتحاد الآسيوي حكمين مساعدين
بديلين لهما
حسب مصادر إعلامية متعددة .
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