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مباراة العين والهلال السعودي مهددة بالتأجيل

4/16/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مصادر
وثيقة الصلة أن قرار
تأجيل مباراة
العين والهلال السعودي المقررة اليوم في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا
قائما بنسبة تتجاوز 75%
في ظل استمرار تقلبات
الحالة الجوية وعدم استقرار الطقس
إذ
تشهد مدينة العين هطول امطار غزيرة منذ ليلة أمس، وفيما لم
يصدر قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي حتى الآن غير أن مصادر مطلعة أكدت أن المشاورات جارية حاليا لاتخاذ قرار حاسم
بالتأجيل أو عدمه في غضون
الساعات القليلة المقبلة.

وكان الحكم
الأردني أدهم
مخادمة الذي سيدير مباراة الليلة وصل أمس إلى أبوظبي بعد أن تأخر وصوله
بسبب اغلاق المجال الجوي الأردني، فيما تعذر وصل مساعديه وينتظر أن
يكلف الاتحاد الآسيوي حكمين مساعدين
بديلين لهما
حسب مصادر إعلامية متعددة .

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