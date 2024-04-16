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3 أسباب ستدفعك إلى البدء بالتداول في الأسهم الإقليمية اليوم... اكتشفها

4/16/2024 5:21:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan) اقتصادات العالم في تطوّر دائم وأصبح من الضروري المشاركة في عملية النمو الكبيرة الحاصلة وتوسيع آفاق الاستثمار بأحدث الطرق وأكثرها أماناً. وفي حين يرى البعض أنّ المراكز المالية العالمية مثال ومحور رئيسي للاستثمار، إلّا أنّ هناك العديد من الفرص المربحة المتاحة محلياً. وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبرز حالياً أسواقها الديناميكية وشركاتها المتميّزة، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتوفّر هذه الاستثمارات إمكانية أن تكون جزءاً مهماً من عملية النمو في المنطقة، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال وتمكين المستثمرين والمجتمع على حد سواء.
فلنَتعمّق أكثر في الطرق والأسباب التي تجعل الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجذب الاهتمام بشكل متزايد، ولمَ تعدّ خياراً استثمارياً حكيمًا للكثيرين!
الاستثمار في مجال ضمن اهتماماتك أو معرفتك
الاستثمار في مجال أنت على اطّلاع به أو على علم بتفاصيله غالباً ما يعني استثماراً ناجحاً. ويشكّل هذا المفهوم أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذا كنت ترغب ببعض الأمثلة، خذ إمارة دبي، حيث تشيع سرعة تطوّر المشاريع والبنى التحتية، فإدراك الديناميكيات المحلية يمكن أن يوجّه قراراتك الاستثمارية؛ فعلى سبيل المثال، عند النظر في الاستثمار في شركة "سالك"، وهي مشغل رسوم المرور في دبي، يمكن أن يعطي فهم اتجاهات النمو وخطط التنمية والبنية التحتية للنقل نظرة واضحةحول إمكانات "سالك" لنمو الإيرادات وبالتالي أداء أسهمها.
كذلك، تعدّ شركة "إعمار" العقارية، بمشاريعها الضخمة مثل برج خليفة، لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات. ويمكن أن تساعد مراقبة مشاريعها الجديدة وفهم اتجاهات الطلب على الإسكان في تقييم إمكانية النمو في أسعار أسهمها. كما يمكن لعوامل مثل النمو السكاني، والاتجاهات السياحية، والسياسات الحكومية المتعلقة بالعقارات، أن تؤثر جميعها على أداء الشركة.
ومن خلال البقاء على اطلاع بظروف السوق المحلية والتغييرات التنظيمية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، يمكن للمستثمر اتخاذ قرارات أكثر استنارة والاستفادة من الفرص التي تقدمها شركات مثل "سالك" و"إعمار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ميزات ستدفعك إلى البدء بالتداول في الأسهم الإقليمية
للاستثمار الإقليمي العديد من الفوائد التي لا بدّ من تسليط الضوء عليها والاستفادة منها:
- توفير وصول سهل وأفضل للمعلومات: يتيح الاستثمار محلياً للمستثمر الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات، مما يسمح له بالبقاء على اطلاع واتخاذ قرارات حكيمة.
- المشاركة والمساهمة في النمو: يتيح الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في التحول الاستراتيجي للمنطقة.
ومع تنفيذ الحكومات للإصلاحات وخطط التنمية، تكثر فرص النمو. وعلى سبيل المثال، تعتبر سوق "تداول السعودية"
من بين أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث تظهر ثقة المستثمرين وإمكانات النمو.
- زيادة رأس المال: يمكن للاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يحقق أرباحاً ويزيد من رأس المال، خاصة مع خضوع الشركات المملوكة من الدولة للخصخصة.
ا غتنم الفرصة الآن وتداول بأمان وسهولة!
إن ازدهار الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر واضح،
ولعلّ مثال شركة "أرامكو"، شركة النفط الكبرى في المملكة العربية السعودية، خير دليل على هذا الازدهار؛ فعندما تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2019، حطّمت الأرقام القياسية كأكبر طرح عام أولي على الإطلاق. وهذا يوضح مدى أهمية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع أنحاء العالم.

إنّ شركات مثل "أرامكو" و"إعمار" و"سالك" ليست مجرد أسماء ورموز، بل إنّها تمثّل النمو الهائل الذي يحدث في المنطقة. وأنت كمستثمر، يمكنك الانضمام إلى هذه الرحلة المربحة التي تساعد المجتمعات على النمو من جهة وتحقيق الأرباح من جهة أخرى. ولكن نظراً لأهمية هذا الموضوع، وبهدف الاستثمار بشكل آمن وسهل بعلامات تجارية كبيرة ومعروفة في المنطقة، لا بدّ من إلقاء الضوء على تطبيق "أمانة" الذي سيمكّنك من الوصول إلى سوق الأسهم المحلّية والإقليمية وسوق الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار وعقود فروقات الفوركس والكريبتو والذهب والنفط وغيرها من الأسواق بصفر عمولة، ومن دون أي رسوم على صرف العملات أو رسوم مقاصة على أول مبلغ تتداول به تبلغ قيمته 100,000 دولار أمريكي. نعم، لا عمولة ولا رسوم!
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