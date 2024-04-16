فلاي دبي تعلن تأثر جدول رحلاتها بسبب الأحوال الجوية المتقلبة

أفاد متحدث باسم فلاي دبي أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها دولة الإمارات اليوم 16 أبريل أثرت على جدول رحلاتنا في مطار دبي الدولي وتم إلغاء بعض الرحلات نتيجة لذلك إضافة إلى بعض التأخير في عدد من الرحلات .

وأضاف: نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لجداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول قبل وقت كاف

لرحلتهم إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقع flydubai..

وقدمت فلاي دبي مجموعة نصائح وإرشادات للمسافرين أثناء الحالة الجوية الماطرة.





نصائح للسفر – خلال الاحول الجوية:





* يُنصح الركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai .

* إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت متاح بين 48 ساعة و75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي.

* يُنصح الركاب بالتحقق من حجزهم لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الأمتعة هنا



التواصل مع مركز الاتصال لدينا على الرقم 00971600544445 .

* يُنصح المسافرين بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم. يرجى ملاحظة أن مكاتب انجاز اجراءات السفر تغلق قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

* يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في المبنى رقم 2، حيث يمكنهم طباعة بطاقة الامتعة وانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت ثم التوجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

* ننصح المسافرين بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدهم عند البوابة قبل وقت كاف للصعود إلى الطائرة.

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