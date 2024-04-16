تعليم تفتح باب التسجيل للفترة الثانية للمواطنين في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لثلاث فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقين لأول مرة بالمدارس الحكومية، و الراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة الي المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة للراغبين في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتبارا من 18 ابريل الجاري حتي 3 مايو المقبل.

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