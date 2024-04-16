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الإمارات.. تأجيل مباريات جميع المسابقات المحلية المقررة اليوم الثلاثاء

4/16/2024 5:21:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ، تأجيل جميع المباريات المقررة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل في جميع المسابقات الكروية المحلية، وسيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقاً وذلك
نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة.

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