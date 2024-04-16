الإمارات.. تأجيل مباريات جميع المسابقات المحلية المقررة اليوم الثلاثاء

الإمارات.. تأجيل مباريات جميع المسابقات المحلية المقررة اليوم الثلاثاء
التاريخ
4/16/2024 5:21:57 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ، تأجيل جميع المباريات المقررة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل في جميع المسابقات الكروية المحلية، وسيتم تحديد موعد المباريات المؤجلة لاحقاً وذلك
نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة.
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