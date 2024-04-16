الدورة الـ 10 لمعرض ميبا للطيران تنطلق في دبي ديسمبر المقبل



تقام فعاليات الدورة العاشرة من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة "ميبا"، خلال الفترة من 10-12 ديسمبر من العام الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك ضمن دبي وورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران.

وقال اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان له اليوم، إن المعرض يتضمن هذا العام أجندة مليئة بالمفاهيم الجديدة الخاصة في القطاع.

وأكدت أبرز الشركات العالمية مشاركتها في الفعالية المرتقبة، بما فيها بوينج وداسو للطيران وبومباردييه وإمبراير وإمباير للطيران ودي سي للطيران وفيستا وطيران السعودية الخاص.

ويجمع المعرض قادة القطاع للاطلاع على رؤى حول السوق وكشف التوجهات المستقبلية، ومعالجة أكثر التحديات الملحّة التي تواجه القطاع.

وتشمل المواضيع الرئيسية الاستدامة في طيران الأعمال، واستكشاف التقنيات الناشئة، وتوجهات السوق، ومستقبل الطيران، وإدارة تحديات سلسلة التوريد، ودور الشركات الناشئة في الطيران الخاص وتعزيز تجربة العملاء، وغيرها.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق العالمية لطائرات رجال الأعمال من 42.14 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 62.66 مليار دولار أمريكي في عام 2030، وتسهم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكلٍ كبير في دعم هذا النمو.

وتشير التوقعات أيضاً إلى توسع سوق الطائرات الخاصة المستأجرة من 566.46 مليون دولار أمريكي إلى 943.39 مليون دولار أمريكي بين عامي 2024 و2029، بالإضافة إلى تزايد حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "يشهد قطاع طيران الأعمال طلباً قوياً في السوق، ولذلك نجد اليوم استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسوق والمنتجات والخدمات الإضافية، إلى جانب توفير طائرات جديدة".

وأوضح أن المعرض يهدف إلى الريادة في تطوير القطاع، وتسليط الضوء على إمكانات الابتكار، وتوفير منصة لألمع العقول من أجل استكشاف مسارات جديدة.

كما يعود“مؤتمر بيز آف” للعام الثاني على التوالي، حيث يستضيف برنامجاً موسعاً لفتح حوارات جديدة حول المواضيع الملحّة التي ترسم ملامح القطاع، إلى جانب عودة برنامج المشغلين، وهو عبارة عن منصة تواصل قيمة للتوفيق بين الأعمال وتبادل المعارف.

ويشهد العام الجاري أيضاً إطلاق "مؤتمر بيز آف سوشال"، الذي ينعقد مساء اليوم الثاني من الفعالية، ويجمع أبرز الجهات في القطاع.

ومن المقرر أن تكون "فعالية فيستا" الخاصة بالشركات الناشئة، التي تُقام للمرة الأولى خلال المعرض امتداداً لمركز الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في دورة عام 2021 .

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