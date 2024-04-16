مركز الأرصاد يعلن موعد انتهاء الحالة الجوية الماطرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداء من بعض ظهر الغد سوف تقل السحب تدريجياً إيذاناً بانتهاء الحالة الماطرة التي تتعرض لها البلاد.

و قال المركز إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحبا ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأوضح المركز: "اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفاً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.

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