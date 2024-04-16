مركز الأرصاد يعلن موعد انتهاء الحالة الجوية الماطرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداء من بعض ظهر الغد سوف تقل السحب تدريجياً إيذاناً بانتهاء الحالة الماطرة التي تتعرض لها البلاد.
و قال المركز إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحبا ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.
وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.
وأوضح المركز: "اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفاً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16042024000110011019ID1108099514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.