الأرصاد طقس دافئ نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 29

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس دافئ وغائم إلى غائم جزئيا لنهار اليوم الثلاثاء،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
أما ليلا سيكون الطقس معتدلا
والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية أما الصغرى فتصل غلى 21 درجة مئوية.
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