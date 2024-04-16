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الأرصاد طقس دافئ نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 29

4/16/2024 5:16:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس دافئ وغائم إلى غائم جزئيا لنهار اليوم الثلاثاء،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا
والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية أما الصغرى فتصل غلى 21 درجة مئوية.

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