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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 90 12 دولار

4/16/2024 5:16:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 90.12 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
90.98 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا لتبلغ 90.10دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ
85.41 دولار.

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