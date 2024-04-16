سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 90 12 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 90.12 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل
90.98 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا لتبلغ 90.10دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ
85.41 دولار.
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